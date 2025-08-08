Cuidadora é espancada na frente dos filhos por ex-companheiro no Rio de Janeiro

A Lei Maria da Penha, que combate a violência doméstica, completou 19 anos. No Rio de Janeiro , foram registrados 849 casos de violência contra mulheres em uma semana. Mais de 700 medidas protetivas foram pedidas. A cuidadora de idosos Stephanie, vítima de agressões por três anos e meio, terminou o relacionamento após um ataque violento na presença dos filhos, no fim do último mês. Durante operações no estado, 94 criminosos foram presos devido à violência doméstica. Autoridades reforçam a importância de denunciar abusos, destacando que 78% das mulheres assassinadas nunca denunciaram os agressores.



