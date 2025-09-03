Deputado TH Joias usou mandato para beneficiar facção, diz MP; parlamentar está preso
Investigação mostra que o deputado usava o mandato para favorecer o Comando Vermelho, intermediando a compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Federal está em andamento no Rio de Janeiro, mirando o deputado estadual Tiago dos Santos, conhecido como TH Joias. Esta ação envolve quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em áreas como Barra da Tijuca e Copacabana.
TH Joias é investigado por intermediar compras de drogas, armamentos e equipamentos anti-drone para o Comando Vermelho, o que tem complicado operações policiais na região.
O político foi preso em um condomínio na zona oeste da cidade. O Diretório Regional do MDB no Rio de Janeiro informou que decidiu pela expulsão do deputado estadual TH Joias de seus quadros partidários. A medida foi tomada após reiteradas atitudes do parlamentar que contrariavam a orientação política e ética do partido, tanto em seus posicionamentos públicos quanto nas votações na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
