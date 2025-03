Encomendas enviadas pelos Correios com drogas e remédios abortivos são apreendidas no Rio

Três encomendas contendo drogas e remédios abortivos foram apreendidas no Centro de Distribuição dos Correios em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro . A operação realizada por agentes da Receita Federal, com ajuda de cães farejadores, encontrou pouco mais de 1 kg de ecstasy, 60 g de maconha e oito comprimidos abortivos. Os pacotes estão avaliados em mais de R$ 100 mil. Eles seriam encaminhados para São Paulo, Ceará e Acre.



