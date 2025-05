Ex-namorado atropela costureira intencionalmente na zona norte do Rio

Diana, uma costureira, foi atropelada intencionalmente pelo ex-namorado em Parada de Lucas, zona norte do Rio de Janeiro , após uma discussão sobre ciúmes que resultou no término do relacionamento de seis meses.

Diana foi prensada contra outro veículo enquanto atravessava a rua. Sua mãe, Laura, presenciou o crime e relatou que o agressor fugiu após o ataque. Diana está internada em estado grave no Hospital Getúlio Vargas.

A polícia investiga o caso e busca localizar o suspeito, que abandonou o carro em Vigário Geral.

Testemunhas mencionaram episódios anteriores de violência do ex-namorado.

Laura faz um apelo por justiça, destacando que Diana é uma mãe dedicada e trabalhadora, agora lutando pela vida.

