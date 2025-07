Explosão na via Dutra: Motorista morre no local em grave acidente Cegonha bate em caminhão de recapeamento e pega fogo no Sul Fluminense

RJ no Ar|Do R7 01/07/2025 - 09h41 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share