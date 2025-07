Facção criminosa proíbe mototaxistas de circular na região do morro do Fubá, no Rio Seis traficantes foram presos após um confronto com policiais militares; foram apreendidos cinco fuzis, uma pistola, drogas e um rádio comunicador

RJ no Ar|Do R7 07/07/2025 - 07h55 (Atualizado em 07/07/2025 - 07h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share