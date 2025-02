Falso taxista que aplicava golpes em passageiros é preso com 80 cartões no Rio

A Polícia Civil prendeu um falso taxista que aplicava golpes em passageiros no Rio de Janeiro . Com Carlos Henrique Borges do Sacramento, de 33 anos, os agentes encontraram 80 cartões de débito e crédito, nove maquininhas e dois celulares. Ele usava um documento falso de taxista e dirigia um carro roubado.

De acordo com as investigações, a maquininha adulterada registrava as informações do cartão e a senha. Carlos trocava o cartão da vítima por outro e, na sequência, iniciava várias transações fraudulentas.

Segundo a polícia, o homem é de São Paulo, mas atuava no Rio desde 2023. Os agentes chegaram até o homem depois que uma dos passageiros procurou a delegacia Gávea (15ª DP). Ele afirmou ter tido um prejuízo de R$ 30 mil.