Festival de Inverno do CADEG oferece pratos típicos e atrações gratuitas ao público no Rio

O Festival de Inverno do CADEG está em sua décima primeira edição e ocorre em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro , até o dia 27 de julho. O evento apresenta uma programação especial com pratos criados para a ocasião e atrações gratuitas. Participam cerca de 15 restaurantes que desenvolveram um cardápio variado sem o tradicional bacalhau.

Entre as opções estão pratos como a fraldinha à lafugazeta e o osso buco com risoto, que têm recebido elogios do público. Além disso, o festival oferece o Arraiazinho do CADEG, uma atração voltada para o público infantil, e uma degustação com 20 estabelecimentos participando.

