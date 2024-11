Festival no CCBB e roda de samba em Nova Iguaçu são destaques do fim de semana

Rodas de conversa, exposições virtuais, oficinas e até workshop de DJ são os destaques do “Soul Pixta”, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), no centro do Rio, nesta sexta-feira (29). A entrada é gratuita.

No sábado (30), é a vez dos artistas Dnasty, Sant e Izy Castelano se apresentarem no festival. Os ingressos têm preços populares e estão disponíveis no site do CCBB RJ.

Já no próximo domingo (1º), o “Samba Iguassú” promete celebrar a música e a cultura da Baixada Fluminense com shows de Marvvila, Caju pra Baixo, Pagode do Arame, Renan Oliveira, Swing e Simpatia e Suel. O espetáculo começa a partir das 13h no Espaço de Eventos da Dutra, em Nova Iguaçu. Os ingressos custam a partir de R$ 40.