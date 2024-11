Funcionário de concessionária é assassinado em carro de test-drive em São Gonçalo (RJ)

Wagner Palmeira dos Santos Oliveira, de 34 anos, foi assassinado em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro . O homem trabalhava em uma concessionária e estava em um carro de test-drive quando foi baleado durante um assalto. Ele chegou a ser atendido por uma equipe médica no local, mas não resistiu. No veículo, também havia um vendedor com a vítima, que não foi ferido na ação dos bandidos.

Os criminosos fugiram e, horas depois, o carro usado pelos bandidos foi encontrado na Avenida Paiva, no mesmo município. O automóvel foi queimado pelos assaltantes. O caso é investigado pela delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.