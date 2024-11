G20: polícia tenta identificar envolvidos em roubo de carro da comitiva de Lula, no Rio

O carro que integrava a comitiva do presidente Lula no G20 foi recuperado no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio , neste domingo (17). A região é dominada pelo Comando Vermelho.

O veículo havia sido roubado no último sábado (16) em Coelho da Rocha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O automóvel é alugado, e o motorista já havia cumprido o dia de trabalho para a equipe presidencial. No momento do crime, o funcionário voltava para casa quando foi rendido por criminosos armados.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu rastrear o carro. Ele foi levado para a delegacia de São João de Meriti, a 64ª DP. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os bandidos envolvidos na ação.