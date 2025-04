Granada é lançada de drone por traficantes e cai em casa no Catiri

Uma granada foi lançada de um drone operado por traficantes e caiu no terraço de uma casa em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro . O esquadrão antibombas optou por detonar o artefato após a evacuação da família.

O operador do drone foi identificado como Gabriel Pinajé do Carmo Maria, conhecido como Shell. A região vive uma guerra entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho, e a segurança foi reforçada em um condomínio do Catiri. Policiamento e investigações continuam para enfrentar o uso crescente de tecnologia em ações criminosas.

