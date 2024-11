Guerra entre tráfico e milícia deixa moradores apavorados em Bangu, no Rio

A guerra entre milianos e traficantes deixou os moradores de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro , apavorados. Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos do tráfico armados invadiram um condomínio no bairro para matar um miliciano. Após uma troca de tiros, eles conseguiram fugir. De acordo com as investigações, o território é disputado pelos dois grupos.

Uma moradora relatou que se sente refém da insegurança.

Agentes do 14º BPM (Bangu) prenderam um miliciano armado próximo do condomínio em que houve a troca de tiros.