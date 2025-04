Caminhada pela conscientização do autismo reúne famílias na praia do Leblon

A 12ª edição da caminhada pela conscientização do autismo ocorreu na praia do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro , com o tema 'Informação gera empatia'. O evento reuniu dezenas de famílias e contou com apresentações da banda dos Fusileiros Navais e interação com cães da Polícia Militar.

A fundadora do grupo O Mundo Azul enfatizou a necessidade de acolhimento para mães de autistas. A presença de representantes do poder legislativo destacou a urgência de avanços na educação inclusiva e na capacitação de profissionais de saúde.

Um estudo dos Estados Unidos revelou que uma em cada 31 crianças é autista. Estimativas indicam que sete milhões de brasileiros têm autismo, enfrentando desafios no mercado de trabalho e na educação.

