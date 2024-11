Homem armado com facas faz 5 pessoas reféns em apartamento na zona norte do Rio Após intensas negociações com o Bope, o homem se rendeu. Ele foi levado para a 25ª DP (Engenho Novo)

RJ no Ar|Do R7 15/10/2024 - 13h22 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share