Homem desparece após sair de casa em Irajá, na zona norte do Rio

Um homem desapareceu após sair de casa em Irajá, na zona norte do Rio , no dia 16 de janeiro. Davi Mota, de 35 anos, sofre de esquizofrenia e mora sozinho desde a morte da mãe, em outubro do ano passado.

Segundo parentes, ele teria sido visto em shoppings de Madureira e Vicente de Carvalho. Em uma das ocasiões, uma conhecida chegou a cumprimentá-lo, mas ele não respondeu. A família teme que ele tenha tido o surto e, por isso, não conseguiu retornar para casa.