Homem é assassinado a tiros perto de escola em Padre Miguel; aluna é atingida pelos disparos

Um homem foi assassinado a tiros próxima à escola Municipal Professor Lauro Travassos, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro . Segundo testemunhas, uma estudante que passava perto do local no momento do homicídio foi atingida pelos disparos no tornozelo. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na mesma região, onde passou por uma cirurgia e permanece internada. A polícia vai analisar as imagens da câmera de segurança da região para tentar identificar os envolvidos.