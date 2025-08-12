Homem é flagrado agredindo mulher em frente a condomínio na zona oeste do Rio

Um homem foi filmado por câmeras de segurança enquanto agredia uma mulher em frente a um condomínio na Vila Santa Cruz, localizado em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro . A agressão ocorreu após uma discussão entre o casal e incluiu socos e empurrões. O agressor seria um mototaxista da comunidade do Nogueira e possui passagens policiais. A Polícia Civil investiga o caso. A vítima sofreu ferimentos graves e está se recuperando.

