Homem é preso ao tentar furtar whisky em supermercado na zona sul do Rio
Rafael Barreto Cavalcante foi detido após esconder garrafa da bebida, avaliada em R$ 250, dentro da bermuda; o comparsa conseguiu fugir
Rafael Barreto Cavalcante foi preso em um supermercado, na avenida Nossa Senhora de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, ao tentar furtar uma garrafa de whisky avaliada em R$ 250. Ele foi flagrado escondendo a bebida com a ajuda do comparsa Rafael da Silva Amorim. Os seguranças monitoravam discretamente os suspeitos. Ambos possuem extensos antecedentes criminais, e o comparsa conseguiu fugir. A polícia civil já está à procura dele.
