Homem é preso ao tentar furtar whisky em supermercado na zona sul do Rio

Rafael Barreto Cavalcante foi detido após esconder garrafa da bebida, avaliada em R$ 250, dentro da bermuda; o comparsa conseguiu fugir

RJ no Ar|Do R7

Rafael Barreto Cavalcante foi preso em um supermercado, na avenida Nossa Senhora de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, ao tentar furtar uma garrafa de whisky avaliada em R$ 250. Ele foi flagrado escondendo a bebida com a ajuda do comparsa Rafael da Silva Amorim. Os seguranças monitoravam discretamente os suspeitos. Ambos possuem extensos antecedentes criminais, e o comparsa conseguiu fugir. A polícia civil já está à procura dele.

