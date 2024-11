Homem executado em Rio Bonito (RJ) é acusado de ser um ex-miliciano

Jonathan Silva Cardoso, conhecido como "Joaninha", de 31 anos, executado em um bar em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro , no último sábado (26), é acusado de ter atuado na milícia de Itaboraí, segundo as investigações da polícia.

Ele tinha sete anotações criminais, incluindo passagens por homicídio, e havia deixado a cadeia em março deste ano. Segundo o delegado responsável pelo crime, ele seria o braço financeiro da milícia de Itaboraí e sofreu ameaças do grupo de criminosos.

Imagens da câmera de segurança mostraram o momento em que os bandidos chegaram atirando no local. O bar estava lotado e outras cinco pessoas foram baleadas. Uma das vítimas foi identificada como Aliomar Guimarães Leite, o artista plástico Baianinho, de 73 anos. Ele foi atingido na barriga e passou por uma cirurgia no Hospital Regional Darcy Vargas, onde está internado.

A polícia encontrou o carro utilizado no crime e trabalha para identificar os bandidos.