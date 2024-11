Homem morre atropelado ao voltar de evento e motorista foge sem prestar socorro no Rio

Carlos Eduardo Oliveira da Silva, de 32 anos, morreu atropelado ao voltar de um evento em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro , e o motorista fugiu sem prestar socorro, no último domingo (13). Imagens da câmera de segurança da rua mostraram o momento do acidente. Segundo o irmão da vítima, Carlos estava com a avó e a tia, e não estava bêbado. Ele ainda afirma que o motorista estava acima da velocidade da via. O caso é investigado pela delegacia de Jurujuba. Familiares e amigos pedem por justiça.