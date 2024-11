Homem quase morre ao seguir GPS e entrar no Complexo do Israel durante operação no Rio

Luiz Mathias quase morreu ao seguir o GPS e entrar em um dos acessos ao Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro ., na última quinta-feira (10). Policiais faziam operação no local para localizar o traficante "Peixão". Ao menos dois disparos atingiram o automóvel e a vítima foi atingida por estilhaços de bala na cabeça e no braço. Imagens da câmera interna do veículo mostram o momento que o veículo tenta sair do local desesperado. Em seguida, Luiz bateu a traseira do veículo no muro de uma casa. Ele desceu do carro, foi socorrido por moradores da região e encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas. O caso foi registrado na 22º DP (Penha).