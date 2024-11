Homem se entrega após assassinar e esconder corpo de ex-companheira na geladeira no Rio

Marcos Vinicius Andrioza, de 26 anos, se entregou à polícia quatro horas após assassinar a ex-companheira, Mylena Vitória Garcia Barros, de 22 anos, em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro .

Segundo a polícia, ele esganou e agrediu com socos e facadas a vítima. Após cometer o crime, Marcos foi com os filhos até a casa de sua irmã em Triagem, na zona norte da cidade. Ao ver dois policiais civis fazendo ronda no local, confessou e deu detalhes sobre o assassinato. Ele afirmou que cometeu o crime por ver a companheira se vestindo depois de, supostamente, ter tido relações com outro homem.

Em agosto deste ano, Marcus tinha sido preso em flagrante com uma moto sem placa e com as numerações do chassi e do motor raspadas. Ele foi solto na audiência de custódia dois dias depois.

Os filhos do casal, de 4 e 2 anos, ficaram com a tia.