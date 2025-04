Idosa de 88 anos morre após ser atropelada por ônibus em Duque de Caxias

Um idosa de 88 anos perdeu a vida após ser atropelada por um ônibus em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro .

Enquanto descia do veículo, o motorista fechou a porta e acelerou, fazendo com que Maria Justina França caísse no asfalto. Uma das rodas do coletivo passou por cima da idosa.

A senhora foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Adão Pereira Nunes, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

A Polícia Civil investiga para esclarecer o ocorrido e identificar testemunhas. A empresa de ônibus custeou o transporte para o velório e se comprometeu a pagar os custos do sepultamento. Entretanto, a família busca indenização e justiça.

