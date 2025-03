Idoso de 75 anos, acusado de matar barbeiro em Belford Roxo, se entrega e é preso pela polícia

A polícia prendeu Antônio Rodrigues da Silva, de 75 anos, acusado de assassinar o barbeiro Danilo Santana, em Belford Roxo. O crime brutal ocorreu após um desentendimento sobre a venda de uma casa. Danilo desapareceu em 17 de outubro, e partes de seu corpo foram encontradas dentro e fora da residência. Testemunhas relataram que o idoso disparou três vezes contra Danilo, desmembrou o corpo com um machado e utilizou um maçarico para dificultar a identificação do corpo. A população local, em protesto, destruiu a casa do idoso, clamando por justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!