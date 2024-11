Idosos encontrados mortos em casa são enterrados na zona norte do Rio

Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antônio Sidney Rocha Santos, de 69 anos , foram enterrados no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde da última segunda-feira (29). Os corpos do casal foram encontrados por uma sobrinha, com sinais de violência com facas e madeira , na casa dos idosos. A perícia identificou que não havia sinais de arrombamento, o que indica que o assassino possivelmente conhecia as vítimas. Os agentes apreenderam uma faca e um objeto de madeira que teriam sido utilizados no crime. A Delegacia de Homicídios investiga o caso e imagens da câmera de segurança da rua onde o casal morava são analisadas.