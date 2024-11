Idosos são encontrados mortos com ferimentos e perfurações de faca na Ilha do Governador

Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antônio Sidney Rocha Santos, de 68 anos, foram encontrados mortos por familiares, com marcas de faca, na casa onde viviam, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro , na manhã desta segunda-feira (28). Selma estava com diversas perfurações de facas e Antônio com ferimentos fortes na cabeça e ensanguentado. De acordo com uma testemunha, os idosos foram encontrados amarrados no local. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.