Inspetor da Polícia Civil bate carro em viatura da PM parada na Linha Amarela

Um inspetor da Polícia Civil, Pietro Conte Rodrigues, de 43 anos, colidiu com uma viatura da Polícia Militar, na Linha Amarela, sentido Fundão, na altura de Água Santa, zona norte do Rio de Janeiro . O acidente ocorreu quando o inspetor estava usando o celular enquanto dirigia com a carteira de habilitação suspensa há 8 anos. Dois policiais militares tiveram ferimentos leves. Pietro já havia sido alvo de investigações anteriores por fraudes e jogos de azar. O caso foi registrado na delegacia de Todos os Santos como lesão corporal culposa, e o inspetor negou embriaguez após exame clínico negativo no IML.



