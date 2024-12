Ladrão dá socos no rosto de mulher durante assalto na Penha, na zona norte do Rio

Um ladrão deu socos no rosto de uma mulher durante um assalto no bairro da Penha, na zona norte do Rio , na noite desta terça-feira (3). Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver que um comparsa pega os pertences da vítima durante as agressões. Após o crime, a dupla fugiu.

Meia hora antes, uma tentativa de roubo na rua Montevidéu, que também fica na região, terminou com um motorista ferido. O homem foi socorrido por populares e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Segundo a unidade, ele passou por uma cirurgia e está em observação.

Nas redes sociais, moradores reclamaram da rotina de violência no bairro. O 16º BPM (Olaria), responsável pelo patrulhamento na localidade, não se pronunciou sobre os casos.