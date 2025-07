Ladrão é preso após invadir condomínio e furtar bicicletas em Niterói

Agentes do programa Segurança Presente prenderam um homem com mandado de prisão por roubo, em Niterói, no Rio de Janeiro . O indivíduo foi filmado ao chegar sozinho na garagem de um imóvel em Icaraí. Ele arrombou o portão e furtou bicicletas. Após a ação criminosa, ele foi detido e levado à delegacia no centro da cidade. O homem será encaminhado para o presídio de Benfica.

