Ladrão invade casas e comete furtos durante a madrugada no Cachambi, na zona norte do Rio

Um homem furtou uma série de casas na rua Menezes Vieira, no Cachambi, na zona norte do Rio , durante a madrugada do último dia 20 de novembro. Ao todo, o ladrão circulou por dez residências e conseguiu entrar em três delas. Em um dos casos, ele acessou o quarto de uma menina enquanto ela dormia.

Quem vive na região denuncia o aumento da criminalidade. Em nota, a Polícia Militar afirmou que o batalhão do Méier, o 3º BPM, trabalha em parceria com os investigadores da delegacia da região para identificar e prender o criminoso.

Já a Polícia Civil disse que as investigações estão em andamento e sob sigilo.