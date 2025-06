Moradores fogem do morro do Fubá após duas semanas de guerra e tiroteios intensos

No Morro do Fubá, entre os bairros Campinho e Cascadura na zona norte do Rio de Janeiro , um intenso tiroteio entre facções criminosas tem causado pânico.

Moradores, com medo, estão abandonando suas casas.

A Polícia Militar reforçou a segurança com viaturas e equipes de inteligência, mas a geografia do local favorece os criminosos.

Relatos indicam explosões e tiros frequentes nas últimas semanas, afetando a vida diária da comunidade.

A área próxima à mata, com abrigos de criminosos, coloca os moradores no meio do fogo cruzado, dificultando medidas de segurança e a rotina local.

