Moradores protestam após dois homens morrerem no morro Jordão, no Rio

Os moradores fizeram uma manifestação no morro Jordão, na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro , após a morte de dois homens na região. Segundo familiares, uma das vítimas é o barbeiro João Cleber da Silva.

De acordo com os policiais, a dupla estaria armada com duas pistolas e um fuzil. No entanto, quem vive na região afirmou que os homens eram trabalhadores.

Ainda segundo os agentes, a troca de tiros começou após criminosos armados atacarem uma viatura na comunidade. A Polícia Civil investiga o caso e deve analisar as imagens das câmeras corporais utilizadas pelos PMs.

A polícia utilizou balas de borracha e bombas de efeito moral para conter a confusão durante o protesto. Um homem e uma mulher foram presos.