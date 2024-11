Motorista de aplicativo desaparece no RJ; carro estava no Complexo da Serrinha

O motorista de aplicativo Siradoylhame do Nascimento, de 32 anos, desapareceu após sair para trabalhar na manhã da última segunda-feira (18). O carro dele foi encontrado na comunidade da Serrinha, em Madureira, na zona norte do Rio.

Segundo a esposa do condutor, o veículo estava com os retrovisores e o vidro traseiro quebrados. O automóvel foi levado para delegacia do bairro, a 29ª DP, onde passou por perícia. Ao todo, os agentes coletaram 16 digitais. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do homem.