MP abre quatro frentes de investigação sobre casos de HIV em órgãos transplantados

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abriu quatro frentes de investigação para apurar os casos de infecção por HIV após cirurgia de transplante de órgãos no laboratório PSC Lab Saleme , de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a apuração da polícia, a falha nos resultados pode ter sido provocada por uma negligência nos procedimentos de segurança dos exames.

Walter Vieira , ginecologista responsável por assinar um dos laudos de falso negativo para HIV, foi preso um dos presos na operação da Polícia Civil, na última segunda-feira (14).

Além dele, Ivanildo Fernandes dos Santos, que atuava como técnico no laboratório particular, também foi preso durante a ação.

Outros dois alvos da operação, Cleber de Oliveira Santos e Jaqueline Iris de Assis Bacelar , estão foragidos.

A mulher assinou como biomédica um dos resultados errados. Mas, por meio de um vídeo em redes sociais, ela afirmou que trabalhava no local como supervisora administrativa.