Caso de HIV em transplantados: supervisora deve se entregar à polícia no Rio

Jaqueline Iris de Assis Bacelar, supervisora do laboratório acusado de infectar pacientes com HIV através de órgãos transplantados , deve se entregar à polícia na Delegacia do Consumidor, na zona oeste do Rio, nesta terça-feira (15).

A suspeita afirma que era funcionária do laboratório e trabalhava no setor administrativo. Entretanto, o nome dela apareceu em exames assinados com o registro de uma biomédica, que seria de outra mulher que não exerce mais a profissão. Além disso, ainda seria de Recife.

Jaqueline estava nos mandados de prisão expedidos nesta segunda (14) pela Justiça durante uma operação da Delegacia do Consumidor. O outro mandado de prisão era de Cleber de Oliveira Santos, que segue foragido.