Mulher é baleada mesmo sem reagir a assalto em Bangu, na zona oeste do Rio

A representante comercial Tânia Braga, de 65 anos, foi baleada durante um assalto em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro . Criminosos abordaram a vítima enquanto ela estava em seu carro lotado de cosméticos. Após entregar seus pertences sem reagir ao assalto, a mulher foi atingida no abdômen. Ela recebeu os primeiros socorros e passou por cirurgia no Hospital Albert Schweitzer. O estado de saúde da vítima é estável. Os mesmos bandidos estavam envolvidos em uma tentativa anterior de roubo na região.