Mulher é presa com drogas na rodoviária do Rio de Janeiro
Policiais da UPP Providência abordam veículo e encontram entorpecentes em malas de viagem
Na rodoviária do Rio de Janeiro, uma mulher foi presa após ser abordada por policiais da UPP Providência. A motorista Cristiane da Silva Hora, de 52 anos, foi parada enquanto trafegava pela rua Equador.
Durante a revista no veículo, os policiais encontraram duas malas contendo grande quantidade de drogas. Cristiane admitiu que sabia sobre o transporte dos entorpecentes, que seriam levados para Itaperuna. Ela foi encaminhada à delegacia e presa em flagrante por tráfico de drogas.
