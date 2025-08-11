Mulher é presa com drogas na rodoviária do Rio de Janeiro

Na rodoviária do Rio de Janeiro , uma mulher foi presa após ser abordada por policiais da UPP Providência. A motorista Cristiane da Silva Hora, de 52 anos, foi parada enquanto trafegava pela rua Equador.

Durante a revista no veículo, os policiais encontraram duas malas contendo grande quantidade de drogas. Cristiane admitiu que sabia sobre o transporte dos entorpecentes, que seriam levados para Itaperuna. Ela foi encaminhada à delegacia e presa em flagrante por tráfico de drogas.

