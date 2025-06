'Namoro proibido pode ter motivado crime', diz delegado sobre adolescente que matou família

O adolescente de 14 anos está apreendido em Itaperuna, no interior do estado do Rio de Janeiro, acusado de matar a tiros os pais e o irmão de apenas 3 anos . De acordo com o delegado responsável pela investigação, o crime pode ter sido motivado pela proibição dos pais em relação a um namoro virtual que o jovem mantinha com uma garota do Mato Grosso.

O adolescente escondeu os corpos na cisterna da casa e inventou uma história para encobrir os assassinatos. Durante a investigação, foram encontradas buscas no celular do garoto sobre como receber o FGTS de falecidos, sugerindo um possível motivo financeiro. O caso continua a ser investigado, incluindo a verificação sobre a identidade e o papel da suposta namorada virtual no crime.

