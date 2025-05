Novas regras para ordenamento das praias do Rio entram em vigor neste domingo (1°)

A partir do próximo domingo, um novo decreto para o ordenamento das praias do Rio de Janeiro entra em vigor. O prefeito Eduardo Paes, após reunião com representantes de quiosques, vereadores e músicos, anunciou mudanças significativas.

Agora, é permitida a utilização de aparelhos sonoros e apresentações musicais ao vivo nos quiosques entre meio-dia e 22 horas. Barraqueiros poderão identificar-se nas placas com limites estabelecidos.

A fiscalização contra a poluição sonora será intensificada. Infrações acarretarão multas crescentes, começando em mil reais, dobrando para dois mil na reincidência, e podendo levar à cassação da licença na terceira infração.

A venda e o consumo de bebidas em garrafas de vidro também são permitidos, conforme regras específicas acordadas entre o governo, a prefeitura e os quiosques.

