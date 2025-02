O Rei Leão, 3 Palavrinhas e mais dicas da Agenda Cultural para curtir o fim de semana

A Agenda Cultural traz os destaques do fim de semana no Rio. O Brew Fest Folia no shopping Nova América, na zona norte do Rio de Janeiro, terá música, gastronomia e área infantil. O evento ocorre de sexta-feira (21) até domingo (23).

A peça "O Rei Leão" está em cartaz no Teatro Cesgrandrio, no Rio Comprido, na região central, com ingressos a partir de R$35.

O canal infantil "3 Palavrinhas", que comemora 10 anos, se apresenta na Qualistage, neste sábado (22), com ingressos a partir de R$ 60.

