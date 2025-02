Padrasto participou de protesto pelo sumiço de Alisson antes de confessar que matou menino

O padrasto de Alisson Otávio chegou a participar de uma manifestação pelo sumiço do enteado antes de confessar ter matado a criança no morro da Galinha, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . O corpo do menino de apenas três anos foi encontrado esquartejado em uma sacola numa área de mata da comunidade.

A mãe, acusada de negligência pelos vizinhos, chegou a acompanhar as buscas e foi agredida por populares. Inicialmente, ela culpou o pai da criança pelo sumiço, que já estava preso por outro crime.

Após o corpo do filho ter sido localizado, a mulher revelou que era agredida pelo companheiro e que sabia das agressões do padrasto contra criança. A residência do casal foi incendiada.

