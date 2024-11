Passageiros de app baleados por milicianos na zona oeste do Rio têm quadro de saúde estável

É estável o estado de saúde do casal de passageiros baleado em um dos acessos à comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na zona oeste do Rio , na noite do último sábado (16). Darfine da Silva e Gabriel Nunes seguem internados no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na mesma região.

Os dois, além de duas crianças, estavam num carro de aplicativo quando foram atingidos. Testemunhas afirmam que o motorista William Pereira da Silva, de 48 anos, não obedeceu à ordem de parada feita por milicianos da localidade. Com a tentativa de fuga, os criminosos atiraram.

Baleado, o condutor perdeu a direção do veículo e bateu no muro de uma igreja. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, os paramilitares ainda tentaram esconder o corpo da vítima e sumiram com as placas do automóvel.

Agentes da delegacia realizaram diligências para tentar prender os bandidos envolvidos no crime. Agora, o caso foi encaminhado para a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital).