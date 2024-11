Perseguição termina em acidente e deixa três feridos no Rio; criança está entre as vítimas

Uma perseguição policial com trocas de tiros terminou em acidente na avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Irajá, na zona norte do Rio , neste domingo (24). Ao todo, três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança.

Segundo informações, o confronto começou depois que bandidos em uma caminhonete roubada tentaram fugir da PM, na altura do Méier. No entanto, os criminosos perderam controle do veículo e atingiram o carro de uma família.

André Carlos Alves dos Santos, de 32 anos, dirigia o automóvel roubado e foi preso em flagrante. Com ele, os agentes apreenderam um revólver e munições. De acordo com a polícia, o criminoso tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e homicídio.

Durante a ação, um comparsa de André também foi detido. Paulo Henrique Lemos Santos, de 27 anos, dirigia outro veículo roubado. A dupla foi encaminhada para a delegacia de Vicente de Carvalho, a 27ª DP.