Polícia Civil desarticula esquema milionário de furto de petróleo no Rio

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes endereços do Rio de Janeiro e da Região Serrana nesta quarta-feira (05). A operação mirou uma organização criminosa especializada no furto de petróleo de dutos da Transpetro. Segundo as investigações, o grupo agia desde 2017 de forma sofisticada, com setores especializados e uma rede de informantes. A polícia destacou que o prejuízo causado é milionário. O petróleo extraído era revendido como matéria-prima para a produção de asfalto, borracha e plástico. Durante a operação, os investigadores descobriram que a quadrilha recebia financiamento da contravenção. O bicheiro Vinícius Drumond foi apontado como o chefe da organização criminosa. Ele herdou do pai, Luisinho Drumond, morto em 2020, o controle do jogo do bicho em diversos pontos do Rio. De acordo com os policiais, os furtos nos dutos eram financiados com recursos da exploração ilegal dos jogos de azar.