Polícia Civil faz operação para prender suspeitos da morte de médica da Marinha, no Rio

A Polícia Civil faz, nesta quarta-feira (12), uma operação no Complexo do Lins, zona norte da cidade, para prender suspeitos da morte de médica da Marinha, Gisele Mendes. Os agentes saíram para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A médica morreu baleada, em dezembro de 2024, dentro do Hospital Marcílio Dias, que fica na região do Lins, vítima de bala perdida.