Polícia Civil realiza operação contra roubos de veículos em comunidade na zona norte do Rio
As investigações identificaram assaltantes ligados ao Comando Vermelho que se escondem no Gogó da Ema
Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital realizam, nesta terça-feira (12), uma operação contra roubos de veículos na comunidade do Gogó de Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro. As investigações identificaram uma rede de criminosos ligada à facção Comando Vermelho que pratica os assaltos e se abriga na localidade, a fim de escapar da Justiça.
O objetivo da ação é cumprir medidas cautelares contra os criminosos, além de recuperar veículos roubados e reunir elementos que auxiliem nas investigações. Até o momento, os agentes encontraram um ponto de desmanche de veículos e apreenderam carregadores de fuzis e mais de 10 Kg de drogas.
