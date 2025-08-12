Polícia Civil realiza operação contra roubos de veículos em comunidade na zona norte do Rio

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital realizam, nesta terça-feira (12), uma operação contra roubos de veículos na comunidade do Gogó de Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro . As investigações identificaram uma rede de criminosos ligada à facção Comando Vermelho que pratica os assaltos e se abriga na localidade, a fim de escapar da Justiça.

O objetivo da ação é cumprir medidas cautelares contra os criminosos, além de recuperar veículos roubados e reunir elementos que auxiliem nas investigações. Até o momento, os agentes encontraram um ponto de desmanche de veículos e apreenderam carregadores de fuzis e mais de 10 Kg de drogas.

