Polícia Civil recolhe câmeras de segurança para identificar autor de disparos na Barra

O motorista Tiago Silva Pereira foi alvo de um atentado na Avenida Jornalista Tim Lopes, próximo à Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Ele foi atingido por cerca de 20 disparos e perdeu a direção do veículo após ser surpreendido pelos criminosos, colidindo com um poste. Socorrido por voluntários, foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso e analisa câmeras de segurança. O veículo de luxo, avaliado em meio milhão de reais, chamou atenção dos criminosos.

