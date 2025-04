Polícia prende traficantes em motel após fugirem durante operação na Maré

Operações policiais realizadas nesta quinta-feira (10) no Complexo da Maré e morro do Chapadão, para combater o tráfico de drogas e o roubo de veículos, resultaram em prisões e apreensões. Traficantes usaram ônibus sequestrados como barricadas para dificultar a ação policial.

Brian Altuegalina, chefe do tráfico na Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, fugiu da Maré e foi capturado em um motel de Bonsucesso, zona norte do Rio e Janeiro, junto com outros três criminosos.

Escolas fecharam devido à insegurança. Os policiais enfrentaram dificuldade ao remover barricadas que dificultavam o acesso para as comunidades. Nas localidades, foram apreendidas drogas e armas, enquanto a segurança foi reforçada nas vias expressas do Rio.

