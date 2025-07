Polícia realiza operação contra organização criminosa que explora comunidades da zona oeste do Rio

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) realizam, nesta terça-feira (8), uma operação contra uma organização criminosa chefiada por um ex-miliciano que explora comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro . O grupo é um braço armado do Comando Vermelho e estaria ligado a disputas territoriais visando à expansão da facção na região.

A organização criminosa atua de forma violenta e estruturada nas comunidades do Barbante, Catiri, Vila Kennedy, e nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. As investigações identificaram que o chefe do grupo foi cooptado pela facção.

O objetivo da operação é cumprir mandados de busca e apreensão a fim de reunir elementos para o inquérito em andamento, além de desarticular a estrutura da organização criminosa e frear sua expansão territorial.

